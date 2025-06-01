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Маму с 15-летним сыном-водителем мопеда задержали на дороге Аромашево — Вагай

Происшествия, 18:38 11 июня 2025

Маму с 15-летним сыном-водителем, которые ехали на мопеде по автодороге Аромашево — Вагай в Аромашевском районе, задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Права управления транспортом подросток не имеет. Он возил свою маму в соседнюю деревню.

Мототранспорт родительница купила ребенку, чтобы тот катался. Женщину привлекли к ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения. Штраф за это нарушение составляет 30 тыс. рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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