Маму с 15-летним сыном-водителем мопеда задержали на дороге Аромашево — Вагай
Маму с 15-летним сыном-водителем, которые ехали на мопеде по автодороге Аромашево — Вагай в Аромашевском районе, задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Права управления транспортом подросток не имеет. Он возил свою маму в соседнюю деревню.
Мототранспорт родительница купила ребенку, чтобы тот катался. Женщину привлекли к ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения. Штраф за это нарушение составляет 30 тыс. рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.