В Тюмени набирают третью смену "Отрядов мэра"

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Онлайн-запись на третью смену "Отрядов мэра" откроют 18 июня в 10 часов на официальном сайте. Подросткам предстоит работать с 4 по 15 августа, 10 рабочих дней по три часа.

С 23 по 27 июня нужно предоставить пакет документов, в том числе банковские реквизиты на карту "МИР" юного работника. Зарплата составит 6 тыс. 411, 43 руб.

Кроме того, можно записаться в резерв второй смены, которая пройдет с 7 по 18 июля, отправив заявку на почту: rezerv_om@mail.ru. Однако это не гарантирует трудоустройство, пишет "Вслух.ру".

По всем вопросам звонить по телефону: +7 (3452) 51-79-51, 51-79-52.