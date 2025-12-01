  • 25 декабря 202525.12.2025четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Ишиме сотрудник маркетплейса похитил товары на 240 тысяч рублей

Происшествия, 14:20 25 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Ишима, подозреваемого в краже товаров из интернет-магазина, задержала полиция. Ущерб, причинённый маркетплейсу его сотрудником, составил 240 тыс. рублей.

В полицию Ишима обратился представитель торговой организации, который рассказал о мошеннических действиях, сообщает УМВД по Тюменской области.

Подозреваемого задержали. Им оказался сотрудник этой же организации 2002 года рождения. Он признался, что заказывал товары, а затем оформлял возврат, фактически не оплачивая и не возвращая заказ на склад.

Таким образом он похищал одежду, бытовую технику, мебель, косметику, посуду. Украденный товар злоумышленник частично использовал для личных целей, а часть планировал продавать.

В ходе обыска квартиры задержанного оперативники изъяли часть похищенного товара. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:53 25.12.2025На автомобили накосбытчиков в Тюмени наложен арест
14:35 25.12.2025Восемь техногенных пожаров ликвидировали в Тюменской области 24 декабря
14:20 25.12.2025В Ишиме сотрудник маркетплейса похитил товары на 240 тысяч рублей
13:47 25.12.2025Тюменец вынес из пункта приёма деньги и цветной металл

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора