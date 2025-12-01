В Ишиме сотрудник маркетплейса похитил товары на 240 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Ишима, подозреваемого в краже товаров из интернет-магазина, задержала полиция. Ущерб, причинённый маркетплейсу его сотрудником, составил 240 тыс. рублей.

В полицию Ишима обратился представитель торговой организации, который рассказал о мошеннических действиях, сообщает УМВД по Тюменской области.

Подозреваемого задержали. Им оказался сотрудник этой же организации 2002 года рождения. Он признался, что заказывал товары, а затем оформлял возврат, фактически не оплачивая и не возвращая заказ на склад.

Таким образом он похищал одежду, бытовую технику, мебель, косметику, посуду. Украденный товар злоумышленник частично использовал для личных целей, а часть планировал продавать.

В ходе обыска квартиры задержанного оперативники изъяли часть похищенного товара. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".