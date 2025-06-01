14 пьяных водителей задержали в Тюмени за минувшие сутки
14 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, задержали в Тюмени 12 июня. В центре областной столицы сотрудники ДПС провели массовые мероприятия по выявлению пьяных водителей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
В ходе рейда 11 водителей привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку, одного - за нарушение правил перевозки детей, 4-месячный ребенок перевозился в машине на руках у матери.