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Новые аппараты Холтера закупили для больницы Заводоуковска

Общество, 09:47 15 июня 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новые аппараты Холтера ЭКГ закупили для Областной больницы №12 Заводоуковска. Оборудование приобрели по регпрограмме "Модернизация первичного звена" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает медучреждение.

"Аппарат суточного мониторирования по Холтеру мы назначаем пациентам, которые перенсли острый инфаркт миокарда, при хронической сердечной недостаточности, кардиомиопатии, врожденных и приобретенных пороках сердца, выявленных нарушениях ритма для контроля эффективности лечения", - уточнила кардиолог ОБ №12 Екатерина Попружная.

По ее словам, при использовании "холтеров" диагностику проходят две тыс. пациентов в год. С появлением дополнительных устройств медики смогут расширить охват пациентов, что позволит быстрее ставить диагноз и назначать лечение.

Отметим, такой метод диагностики позволяет получить данные о работе сердца в течение дня, в то время как обычная электрокардиография не всегда даёт полную информацию о работе сердечно-сосудистой системы, поскольку проводится в течение ограниченного времени.

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# национальный проект Продолжительная и активная жизнь

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