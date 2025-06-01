Тюменские машиностроители разрабатывают оборудование, не уступающее импортным аналогам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ближайшие годы одной из основных задача тюменских машиностроителей станет работа над новым оборудованием, которое по техническим характеристикам не должно уступать зарубежным аналогам.

Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Если раньше наша группа компаний плотно работала по импорту в части поставок комплектующих для производства готовой продукции, то сейчас переориентируемся, в том числе, на экспортную деятельность и сами работаем над новыми техническими решениями", - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

Предприятие изучает возможности зарубежных рынков для сбыта продукции и предоставления сервисных услуг. Компетенции тюменцев пользуются спросом. По его словам, в этом процессе важна и помощь областных властей, которые многое делают для объединения всех государственных и общественных институтов, заинтересованных в развитии промышленности Тюменской области. Общая задача - выстроить эффективную систему взаимодействия между всеми участниками отрасли.

"Важнейший элемент этого процесса - технологии. Пока мы копируем, другие уходят вперёд. Необходимы свои инновационные решения. Поэтому в Тюменской области мы делаем ставку на максимальное сближение научных институтов, вузов, отраслевых НИИ, промышленных предприятий и конечных бенефициаров в лице нефтегазовых компаний. Большая роль в этом объединении отводится будущему Межвузовскому кампусу", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.