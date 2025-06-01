Александр Моор: Создание благоприятного делового климата – важная часть стратегии развития Тюменской области

| Фото: TG-канал Александра Моора | Фото: TG-канал Александра Моора

Создание благоприятного делового климата – важная часть нашей стратегии развития. Это фундамент для привлечения инвестиций, роста экономики и повышения качества жизни в Тюменской области.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

"Будем последовательно двигаться дальше в этом направлении", — заключил он.

Напомним, в Тюмени прошла Всероссийская конференция для предпринимателей "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов". В рамках дискуссии обсуждали, как сделать условия для ведения бизнеса еще более комфортными.

Прозвучала важная авторитетная оценка от генерального директора платформы "ЗаБИЗНЕС.РФ" Элины Сидоренко: в Тюменской области делают все, чтобы слова "предпринимательство" и "несправедливость" не встречались в одном предложении.

"Снижение административного давления на бизнес и защита прав предпринимателей – приоритетная задача, над которой мы системно работаем вместе с деловым сообществом, контрольно-надзорными органами и прокуратурой", — написал Александр Моор.