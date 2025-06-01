  • 18 июня 202518.06.2025среда
  • USD78,7135
    EUR90,7548
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер юго-западный

Художников со всей России зовут на тюменский маркет современного искусства "Артчоус"

Общество, 10:04 18 июня 2025

мультицентр "Контора пароходства" (архив) | Фото: мультицентр "Контора пароходства" (архив)

Восьмой маркет современного искусства "Артчоус" состоится в Тюмени 12 и 13 июля. К участию приглашаются создатели со всей России: художники, арт-группы, галереи, керамисты, иллюстраторы, скульпторы и фотографы, сообщают организаторы.

Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте артчоус.рф до 22 июня включительно. Участие бесплатное, возрастных ограничений нет. Авторов, прошедших кураторский отбор, добавят в общий чат до 27 июня.

В этом году арт-маркет состоится при поддержке гранта "Газпром нефти" и реализуется по программе социальных инвестиций "Родные города".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# маркет , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:53 18.06.2025Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Новаторов в Тюмени
11:42 18.06.2025В сквере Домашний в Тюмени отремонтировали систему водоотведения
11:20 18.06.2025Две новые школы откроют в Тюмени в 2026 году
11:11 18.06.2025Более 900 студентов-проводников будут работать в поездах из УФО по курортным направлениям

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора