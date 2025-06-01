Художников со всей России зовут на тюменский маркет современного искусства "Артчоус"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" (архив) | Фото: мультицентр "Контора пароходства" (архив)

Восьмой маркет современного искусства "Артчоус" состоится в Тюмени 12 и 13 июля. К участию приглашаются создатели со всей России: художники, арт-группы, галереи, керамисты, иллюстраторы, скульпторы и фотографы, сообщают организаторы.

Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте артчоус.рф до 22 июня включительно. Участие бесплатное, возрастных ограничений нет. Авторов, прошедших кураторский отбор, добавят в общий чат до 27 июня.

В этом году арт-маркет состоится при поддержке гранта "Газпром нефти" и реализуется по программе социальных инвестиций "Родные города".