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Более 10 тысяч конструктивных элементов в домах Тюменской области отремонтировали за 10 лет

Экономика, 10:37 18 июня 2025

департамент ЖКХ Тюменской области Отремонтированные красные крыши и фасады домов Ишима | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Более 10 тысяч конструктивных элементов отремонтировали в 3 тыс. 195 многоквартирных домах Тюменской области с 2015 г. Это 40 % от запланированного объема капитального ремонта. Всего в программе 7 тыс. 860 МКД, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Подрядные организации за 10 лет обновили 5 тыс. 528 инженерных систем, 1 тыс. 874 крыши, 1 тыс. 85 лифтов, 939 фасадов, 595 подвалов и фундаментов.

В работе Фонда капитального ремонта находятся более одной тысячи конструктивных элементов МКД. Строители уже выполнили капитальный ремонт 192 из них. Ещё по 931 конструктиву заключены контракты, из которых 13 находятся в приёмке, по 87-ми работы выполнены более чем на 60 %. В планах - до конца текущего года завершить ремонт в 898 многоквартирных домах.

"Мы активно призываем подрядчиков участвовать в конкурсах. Объёмы 2025-2026 года серьёзные - более 300 конструктивных элементов в повторных торгах. Приглашаем бизнес включаться в реестр квалифицированных подрядных организаций и участвовать в аукционах на выполнение строительно-монтажных работ", - подчеркнул руководитель НО "Фонд капитального ремонта МКД Тюменской области " Константин Самосватов.

Отметим, в Тюменской области провели работу по корректировке размера взноса на капитальный ремонт МКД. Его планируют довести до среднего показателя по Уральскому федеральному округу.

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# ЖКХ , капитальный ремонт , подрядчики

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