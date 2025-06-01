Размер взносов на капремонт могут скорректировать в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов могут скорректировать в Тюменской области 1 июля. Региональный департамент ЖКХ завершил расчёты по его формированию.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, для продолжения активного ремонта домов размер взноса потребуется увеличить до 14 рублей 62 копеек. Это позволит сохранить темпы проведения капитального ремонта и устойчивость подрядных организаций с учётом растущих затрат, включая стоимость материалов.

Отметим, что в Тюменской области размер взноса на капремонт пересматривался лишь один раз за 10 лет. Тогда как другие регионы Уральского федерального округа проводили индексацию ежегодно. Средний размер взноса в субъектах УФО составляет 14 рублей 19 копеек.

Отметим, что за 10 лет реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области было отремонтировано свыше 10 тыс. конструктивных элементов. В программу внесли все 7 тыс. 860 домов региона. Работы по восстановлению конструктивов и поддержанию комфортных условий проживания в многоквартирных домах расписаны до 2053 г.