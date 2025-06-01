  • 17 июня 202517.06.2025вторник
  • USD78,5067
    EUR90,9438
  • В Тюмени 19..21 С 1 м/с ветер южный

Размер взносов на капремонт могут скорректировать в Тюменской области

Общество, 19:24 17 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов могут скорректировать в Тюменской области 1 июля. Региональный департамент ЖКХ завершил расчёты по его формированию.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, для продолжения активного ремонта домов размер взноса потребуется увеличить до 14 рублей 62 копеек. Это позволит сохранить темпы проведения капитального ремонта и устойчивость подрядных организаций с учётом растущих затрат, включая стоимость материалов.

Отметим, что в Тюменской области размер взноса на капремонт пересматривался лишь один раз за 10 лет. Тогда как другие регионы Уральского федерального округа проводили индексацию ежегодно. Средний размер взноса в субъектах УФО составляет 14 рублей 19 копеек.

Отметим, что за 10 лет реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области было отремонтировано свыше 10 тыс. конструктивных элементов. В программу внесли все 7 тыс. 860 домов региона. Работы по восстановлению конструктивов и поддержанию комфортных условий проживания в многоквартирных домах расписаны до 2053 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# взносы , ЖКХ , капитальный ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:11 17.06.2025Совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала прошел в Белоярском
19:35 17.06.2025В Тюмени открыли выставку "Время рекордов"
19:24 17.06.2025Размер взносов на капремонт могут скорректировать в Тюменской области
19:13 17.06.2025Знаменитые российские артисты поздравили Ярковский район со 100-летием

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора