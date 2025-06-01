Тюменские школьники изучают ностальгию как явление в Летней школе SAS

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Летняя школа "Беспредельное будущее и границы человеческого" для учащихся 8−10 классов стартовала в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Школьники погрузились в исследование ностальгии как сложного культурного и эмоционального явления. Во вступительной дискуссии заместитель директора по образовательной деятельности SAS Ахмед Эльгандур предложил участникам смело выходить за рамки одной дисциплины и рассматривать ностальгию с разных сторон: через искусство, философию, психологию, повседневность.

Выпускница SAS и продюсер Центра поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ"Анастасия Волобуева обсудила с ребятами визуальную память: как постоянная съемка влияет на восприятие реальности? Что остается настоящим, а что становится лишь образом? Эти вопросы вызвали живую дискуссию, которая продолжилась на вечерней сессии чтения.

Своими знаниями и опытом с участниками Летней школы делятся профессора SAS, в программе — семинары на интересные и серьезные темы, от глобальной экономической депрессии и классического мира философии, до международных отношений до цифровых двойников в индустрии моды.