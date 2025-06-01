Оперативный штаб региона провел антитеррористические учения в Тюменском районе
Антитеррористические учения прошли в п. Винзили и Богандинский Тюменского района 19 и 20 июня, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
Учения помогли отработать практические навыки по пресечению террористических актов, ликвидацию возможных последствий теракта, проверят навыки взаимодействия между правоохранительными структурами. В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ, МВД, МЧС, работники экстренных служб, представители исполнительных органов Тюменской области.
Как отметил руководитель оперативного штаба по Тюменской области, все правоохранительные ведомства и органы исполнительно власти сработали эффективно. Учебные задания исполнили в полном объеме.