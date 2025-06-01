Тобольские медики помогли пострадавшей в ДТП пациентке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи из Уватского района и сотрудники Областной больницы № 3 Тобольска помогли пострадавшей в ДТП в Уватском районе пациентке. Женщина была в очень тяжёлом состоянии с нестабильными переломами, сообщает пресс-служба ОБ №3.

Уватские врачи начали лечение на месте: наблюдали, проводили анализы в динамике и стабилизировали состояние, превосходно оказав первую помощь. Далее приняли решение вылететь в Уват мультидисциплинарной бригадой на вертолёте. По прилёту врачи немедленно провели экстренную операцию на месте — наложение аппаратов внешней фиксации на бедро и голень. Это позволило стабилизировать переломы и подготовить пациентку к транспортировке в Тобольск на санитарном вертолёте в сопровождении врачей.

"Сработали чётко и слаженно. Опытнейшие специалисты — и наша команда, и врачи Увата. В таких ситуациях нет второстепенных ролей — важно всё: скорость, знания, согласованность действий. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии", — отметил заведующий отделением Центра медицины катастроф по городу Тобольску Олег Алымов.