43-летний мотоциклист погиб на улице Лесопарковой в Тюмени
43-летний мотоциклист погиб в ДТП на ул. Лесопарковой в Тюмени 23 июня.
Мотоцикл BMW въехал в ограждение. Пассажир мотоцикла получил тяжелые травмы. Его личность устанавливается.
"На водителе и пассажире не было защитных шлемов и экипировки. Водительское удостоверение на право управления мотоциклом у мотоциклиста имелось. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют мотоциклистам быть осторожнее в пути, использовать защитные шлемы.
Видео Госавтоинспекции Тюменской области