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43-летний мотоциклист погиб на улице Лесопарковой в Тюмени

Происшествия, 18:59 23 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

43-летний мотоциклист погиб в ДТП на ул. Лесопарковой в Тюмени 23 июня.

Мотоцикл BMW въехал в ограждение. Пассажир мотоцикла получил тяжелые травмы. Его личность устанавливается.

"На водителе и пассажире не было защитных шлемов и экипировки. Водительское удостоверение на право управления мотоциклом у мотоциклиста имелось. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют мотоциклистам быть осторожнее в пути, использовать защитные шлемы.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , мотоциклы

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