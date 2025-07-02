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Мурал о работе огнеборцев появится в центре Тюмени

Общество, 13:31 02 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мурал, посвященный работе огнеборцев, появится возле пожарно-спасательной части № 14 Главного управления МЧС России по Тюменской области на ул. Максима Горького.

Мурал станет не только украшением городского пространства, но и напоминанием о важной миссии пожарных и спасателей.

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Воплощает художественную идею Тимофей Фролов.

"Этот мурал — символ мужества и героизма спасателей, которые ежедневно стоят на страже безопасности граждан. Здесь будут изображены сцены, отражающие ключевые аспекты работы МЧС: предотвращение, спасение и помощь", — подчеркнул художник.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , мурал

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