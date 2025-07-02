Мурал о работе огнеборцев появится в центре Тюмени
Мурал, посвященный работе огнеборцев, появится возле пожарно-спасательной части № 14 Главного управления МЧС России по Тюменской области на ул. Максима Горького.
Мурал станет не только украшением городского пространства, но и напоминанием о важной миссии пожарных и спасателей.
Воплощает художественную идею Тимофей Фролов.
"Этот мурал — символ мужества и героизма спасателей, которые ежедневно стоят на страже безопасности граждан. Здесь будут изображены сцены, отражающие ключевые аспекты работы МЧС: предотвращение, спасение и помощь", — подчеркнул художник.