Более 83 млн рублей вложили обновление сельхозтехники аграрии Голышмановского округа

| Фото: администрация Голышмановского округа | Фото: администрация Голышмановского округа

Более 83 млн рублей направили на покупку сельхозтехники аграрии Голышмановского округа с начала года. На эти средства хозяйства пополнили свои автопарки 13 единицами техники, сообщает администрация муниципального образования.

Обновило свой автопарк крестьянское-фермерское хозяйство "Гарант". В Гостехнадзоре зарегистрировали новый компактный погрузчик MANITOU MLT-X 735 TLSU. Его небольшие габариты удобны для работы в тесных пространствах — на зерноскладах, фермах и других площадках.