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Более 83 млн рублей вложили обновление сельхозтехники аграрии Голышмановского округа

Экономика, 08:26 04 июля 2025

администрация Голышмановского округа | Фото: администрация Голышмановского округа

Более 83 млн рублей направили на покупку сельхозтехники аграрии Голышмановского округа с начала года. На эти средства хозяйства пополнили свои автопарки 13 единицами техники, сообщает администрация муниципального образования.

Обновило свой автопарк крестьянское-фермерское хозяйство "Гарант". В Гостехнадзоре зарегистрировали новый компактный погрузчик MANITOU MLT-X 735 TLSU. Его небольшие габариты удобны для работы в тесных пространствах — на зерноскладах, фермах и других площадках.

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# АПК , Голышмановский округ , сельхозтехника

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