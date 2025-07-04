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Фестиваль "Семейный кампус: тепло и знания" проведут тюменские студенты-медики

Общество, 17:34 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Семейный кампус: тепло и знания" начнется в сквере им. А.А. Моисеенко 8 июля в 14 часов 30 минут. Его участниками станут студенческие семьи всех образовательных организаций региона, жители и гости города.

"Это проект, благодаря которому сможем собрать комьюнити из числа студенческих семей. Мы собрали ключевые оздоровительно-увеселительные площадки, которые помогут не только увлекательно провести день, но и повысить свои знания в области здоровьесбережения. Мероприятие приурочено к развитию межуниверситетского взаимодействия в рамках межуниверситесткого кампуса Тюмени. В рамках фестиваля мы бы хотели обсудить возможное взаимодействие студенческих семей в рамках будущего кампуса", - рассказала руководитель ЛКИ ТМУ, представитель молодежного комитета кампуса Дания Степанова.

На площадке фестиваля соберутся студенты-медики, амбассадоры ЛКИ ТМУ, эковолонтёрский отряд "Ботва", сотрудники Тюменского медицинского университета. Они проведут различные мастер-классы и викторины.

В рамках события пройдет экскурсия по Аптекарскому огороду.

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