Фестиваль "Семейный кампус: тепло и знания" проведут тюменские студенты-медики

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Семейный кампус: тепло и знания" начнется в сквере им. А.А. Моисеенко 8 июля в 14 часов 30 минут. Его участниками станут студенческие семьи всех образовательных организаций региона, жители и гости города.

"Это проект, благодаря которому сможем собрать комьюнити из числа студенческих семей. Мы собрали ключевые оздоровительно-увеселительные площадки, которые помогут не только увлекательно провести день, но и повысить свои знания в области здоровьесбережения. Мероприятие приурочено к развитию межуниверситетского взаимодействия в рамках межуниверситесткого кампуса Тюмени. В рамках фестиваля мы бы хотели обсудить возможное взаимодействие студенческих семей в рамках будущего кампуса", - рассказала руководитель ЛКИ ТМУ, представитель молодежного комитета кампуса Дания Степанова.

На площадке фестиваля соберутся студенты-медики, амбассадоры ЛКИ ТМУ, эковолонтёрский отряд "Ботва", сотрудники Тюменского медицинского университета. Они проведут различные мастер-классы и викторины.

В рамках события пройдет экскурсия по Аптекарскому огороду.