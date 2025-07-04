Тюменские ученые научили омских школьников отбирать пробы воды

| Фото: Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Специалисты лаборатории промысловых беспозвоночных Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Герасимов и Евгений Бражников провели занятие для учащихся 7–11 классов Николаевской школы Омской области.

Они рассказали о работе ученых института, об оснащении филиала, пояснили, для чего нужен систематический мониторинг рек и озер, как проходят экспедиции, отбираются пробы. Особенно школьников заинтересовали работы на озере Ульжай. Этот реликтовый водоем богат лечебной грязью, а еще здесь живет множетсво микроорганизмов, например, рачок артемия.

Диалог получился живым и интересным, в завершение ребята вместе с учеными взяли пробы непостредственно на водоеме. Такие встречи позволяют заинтересовать ребят рыбоводческой наукой со школьной скамьи и помочь им выбрать профессию по душе, сообщает пресс-служба ВНИРО.