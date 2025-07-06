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Тюменская область на втором месте в России по динамике оптовой торговли

Экономика, 14:31 06 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По динамике оптовой торговли Тюменская область на втором месте в России. Оборот составил 653,8 млрд рублей за пять месяцев. Прирост за год 58,7 %.

При этом, в абсолютных цифрах регион на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей. Положительная динамика есть в Свердловской и Курганской областях — 2,9 % и 2,8 % соответственно, приводит данные Росстата "Вслух.ру".

В целом по России оборот оптовой торговли составил 63 трлн 74,4 млрд рублей, это на 3,3 % меньше, чем годом ранее. В УФО оборот оценивают в 4 трлн 497 млрд 245,5 млн рублей, что на 2,6 % выше прошлогоднего показателя.

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# Росстат , товарооборот , торговля

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