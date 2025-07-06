Тюменская область принимает фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в 16 раз

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область принимает фестиваль "Лето в Тобольском кремле" уже в 16 раз. Это одно из главных культурных событий региона, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В этом году "Лето в Тобольском кремле" открыли заслуженный артист России Ильдар Абдразаков и солисты Мариинского театра в сопровождении Тюменского филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника. Прозвучали арии из классических опер и известные композиции. Впереди ещё четыре фестивальных дня. В Тобольск приедут артисты федерального и регионального уровня. Финальным событием станет гала-концерт 12 июля", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По его оценке, фестиваль – это и концертные вечера, и вклад в культурное развитие, туристическую привлекательность всей Тюменской области. Событие стало доброй традицией и продолжает укреплять статус региона как центра культурных событий федерального уровня.