Около 20 оперных произведений прозвучит на открытии фестиваля “Лето в Тобольском кремле”

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

XVI Музыкальный фестиваль “Лето в Тобольском кремле” стартовал в Тобольске 5 июля. На открытии прозвучит около 20 лучших оперных произведений.

Фестиваль – ключ к истории, искусству Сибири. Он вышел за рамки Тюменской области и УФО, говорит заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

“Тот культурно-исторический контекст, который получают люди, приезжающие на территорию региона, всегда вызывает неподдельный интерес и возвратность туриста. Мы видим, что каждый второй турист по итогу возвращается”, – сказал он перед открытием фестиваля.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Заместитель губернатора акцентировал внимание на том, что регион активно вкладывается в развитие и культуры, и туризма. Об этом свидетельствует итоги минувшего года. Так, фестиваль “Лето в Тобольском кремле” завоевал Гран-при премии Russian Event Awards как лучшее событийное мероприятие, которое как раз и продвигает такие локации, как Тобольск.

“Такие проекты были невозможны, если бы не выстроили долгосрочную программу развития совместно с нашими партнерами. Ключевым здесь является компания “Сибур”. Ее команда поддерживает все начинания фестиваля. Это позволяет собрать уникальное предложение на территории Российской Федерации, когда можно приехать и насладиться историко-культурным контекстом города”, – заключил Андрей Пантелеев.

Этот фестиваль – ключевое культурное событие во всей России. Приятно, что тысячи людей узнают о городе именно через так, отметил мэр Тобольска Петр Вагин.

"Гости приезжают к нам, получают возможность окунуться в нашу историческую атмосферу. У нас привлекается вся экономика: задействуем свой гостиничный бизнес, сферу гостеприимства, ресторанные комплексы, появляются новые рабочие места. Конечно, это деньги, которые приходят в бюджет”, – сказал Пётр Вагин.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что благодаря “Лету в Тобольском кремле” местные жители могут прикоснуться к настоящей музыке, культуре и увеличить музыкальный, исторический, культурный кругозор.

Художественный руководитель фестиваля “Лето в Тобольском кремле” Юрий Медяник считает, что программа станет приятным сюрпризом для тех, кто любит классическую, академическую музыку. Сегодняшний концерт – это путешествие по истории русской музыки.

“Для нас большая удача участие в открытии фестиваля таких артистов, как Ильдар Абдразаков, Анастасия Сагайдак, Кирилл Белов и Екатерина Сергеева. Это замечательное событие, которое напрямую связано с историей. Мы не обходим вниманием западноевропейскую музыку, не отрицаем ее существование, понимаем, что русская музыка и музыка, что будет представлена в программе сегодня, неразрывно связана со всей историей музыки нескольких веков”, – сказал Медяник.

По его словам, особое внимание будет уделено произведениям композиторов XX века, в частности, ныне живущим. В этой программе прозвучит музыка Александры Пахмутовой. В завершении концерта будет сюрприз, который, как уверен художественный руководитель фестиваля, приятно удивит всех любителей классической музыки, людей, которые рождены в Тюмени.

Вкладываясь в культуру в Тобольске, компания “Сибур” развивает локальный бренд и собственный продукт, который обеспечит российской культуре определенную уникальность, говорит директор по взаимодействию с органами государственной власти, реализации социально-экономических проектов. Запсибнефтехим Елена Бельская.

XVI Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проходит при поддержке правительства Тюменской области. Генеральный партнер – компания "Сибур".

Фестиваль продлится до 12 июля. Подробная программа представлена на сайте.

Возрастное ограничение: 12+

Инна Пахомова