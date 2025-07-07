70 выпускникам Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа вручили дипломы

| Фото: Елена Григорьева | Фото: Елена Григорьева

70 выпускникам Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа вручили дипломы. 14 человек из них закончили учебу с отличием. Учредителем является компания АО "Транснефть – Сибирь".

Перед этим выпускники традиционно сдавали демонстрационные экзамены в три дня. В ходе практического испытания эксперты оценили уровень подготовки будущих специалистов нефтепроводчиков. Студенты продемонстрировали полученные знания и навыки в условиях ограниченного времени в лабораториях, а за процессом выполнения следили независимые эксперты – опытные специалисты по профессии. Из-за трансформации федерального государственного образовательного стандарта произошли изменения в содержании экзаменационного задания у будущих слесарей-наладчиков КИПиА.

"Ранее студенты выполняли расшифровку маркировки взрывозащиты, техническое обслуживание электроконтактного манометра, заполняли формуляр. В этом году изменилось название профессии – "Слесарь-наладчик КИПиА", а при проведении экзамена обучающиеся выполняли монтаж контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики согласно предложенным монтажным схемам", – рассказала технический эксперт на экзамене, преподаватель ТНПК Анна Пономарёва.

По словам главного эксперта демоэкзамена Алексея Беспалова, итоговое испытание становится все интереснее для его участников. При этом сами задания требуют от студентов концентрации, что в конечном счете играет огромную роль в практической работе слесарей-наладчиков на производстве.

| Фото: Елена Григорьева | Фото: Елена Григорьева

Торжественное мероприятие состоялось на базе отделения среднего профессионального образования ТНПК в пос. Винзили Тюменского района. После вручения дипломов студенты, обучавшиеся по корпоративному набору, будут работать в организациях системы "Транснефть".

"Примечательно и то, что в 2025 году в России отмечается 85-летие системы среднего профессионального образования. Поэтому наши студенты чувствуют большую ответственность перед своими наставниками, как в колледже, так и на производстве и хотят показать максимум знаний, умений и навыков, полученных в стенах колледжа. Это искренне радует и вселяет надежду, что их трудовой путь сложится успешно", – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.

Отметим, обучение длится десять месяцев и включает практику на производственных объектах организаций системы "Транснефть". ТНПК готовит студентов по наиболее востребованным отраслевым профессиям: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, машинист технологических насосов и компрессоров.