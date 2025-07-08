Семь пар Тюменского района получили медали "За любовь и верность"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Верность и жизненный опыт семи семей Тюменского района отмечены медалями "За любовь и верность" 8 июля. Торжество для них прошло в районной администрации.

Среди награжденных - супруги Солдатовы из Каскары. Вместе они полвека, оба занимают активную жизненную позицию, оказывают помощь бойцам СВО, увлекаются садоводством и огородничеством.

Жители деревни Кыштырла Рахимзян и Гульнур Мадьяровы, находясь на заслуженном отдыхе, также ведут домашнее хозяйство и помогают молодым женам участников СВО.

Более 40 лет рука об руку идут по жизни супруги Александр и Галина Хохрины из Червишево. Александр - активист местного отделения "Боевого братства", его спутница – заместитель председателя Совета ветеранов с. Червишево. Хохрины – инициаторы и участники многих общественно значимых дел, реализуемых на селе.

Полон любви дом Глушковых из деревни Ушакова. Будущие супруги, заведующий автопарком Виктор и практикантка Нина, познакомились на полевых работах совхоза "Переваловский". Через год с небольшим заключили брак и вот уже почти четыре десятка лет делают друг друга счастливыми.

В деревне Большие Акияры судьба свела Ирека и Динару Каримовых. Сегодня он трудится в ведомственной охране Минтранса России, супруга – учитель начальных классов и русского языка. Их главное семейное богатство - пятеро детей и семеро внуков.

Александр и Елена Кунцевич из Новотарманского сельского поселения в этом году отметили 35 лет со дня регистрации брака. Глава семьи 20 лет прослужил в милиции, является ветераном труда. Елена – учитель начальных классов Новотарманской школы, уделяет особое внимание патриотическому воспитанию детей.

Вадим и Анастасия Шульц из Каскаринского сельского поселения связали свои судьбы в 1999 году. Супруг трудится в управлении ветеринарии, активно участвует в спортивных мероприятиях на селе, Анастасия – специалист в областном департаменте агропромышленного комплекса. Дочь Антонина руководит клубным формированием в Центре культуры и досуга "Юность" и преподает эстрадный вокал в Каскаринской школе искусств "Ритм".

Вместе с медалями каждая семья получила памятный адрес, цветы и подарки. в торжественной обстановке своих родных поздравили дети и внуки, а местные творческие коллективы подарили им музыкальные номера, сообщает администрация Тюменского района.