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В Тюмени "Нити памяти" связали поколения через драматическое искусство

Общество, 21:51 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Этот спектакль — удивительный, через историю тюменского ковра идет рассказ о самом важном: о связи поколений, о памяти, о любви к своим корням. Каждый зритель здесь находит что-то личное, близкое сердцу.

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Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" своими впечатлениями после просмотра постановки "Нити памяти" в МТЦ "Космос", приуроченной ко Дню любви, семьи и верности. "Уверена, что я не случайно сегодня здесь. Это было просто приглашение посетить центр "Космос". Мы ведь редко на самом деле ходим на наши тюменские постановки. И я искренне благодарна Полине и Марине, которые сделали этот спектакль. Это действительно спектакль-мозаика, и у каждого сегодня была она своя. Потому что у девчат были очень правильные вопросы, направленные внутрь нас, направленные к нашим родным", - сказала она.

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По словам Ольги Швецовой, у каждого в домах бабушек и дедушек есть такой тюменский ковер: "Я вспомнила, что в доме моих предков он тоже был. И только сегодня авторы спектакля показали эту связь тюменского ковра и наших воспоминаний о наших близких, она невероятная".

Уникальный формат спектакля-мозаики, сочетающий документальный жанр, пластику и элементы мюзикла, нашел отклик в сердцах зрителей. Особая ценность — в возможности поделиться собственными историями о бабушках и дедушках, что делает каждый показ неповторимым.

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Технические решения постановки впечатляют: четыре световых проектора и компьютерная программа с архивными материалами создают атмосферу погружения. Зрители, расположившись в уютных креслах под торшерами, становятся не просто наблюдателями, а участниками действа.

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В центре повествования — история потомственной ковровщицы Августы Риффель, рассказанная через интервью с ее дочерью. Глубину постановке придают личные воспоминания режиссера Полины Захаровой о бабушке Дуне, умершей, когда девочке было всего девять лет.

"Мне бы хотелось, чтобы после этого спектакля каждый пришел домой и поговорил со своими родными об их мечтах, тревогах и запомнил это навсегда", — подчеркнула Ольга Швецова.

Интерес к постановке растет — все показы проходят при полном зале. Спектакль, победивший в конкурсе на получение гранта губернатора Тюменской области в 2024 году, оказался особенно близок зрителям, ведь тема связи поколений волнует каждого. Кстати, слова и музыку для него написали тюменские музыканты.

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Напомним, в основу спектакля вошли результаты исследования истории тюменского ковра и людей вокруг него.

"Мы столкнулись с тем, что нужно строить всю свою жизнь вокруг ковра, чтобы его ткать. Наша жизнь этого не позволяет. И мы не можем это правильно передать, кроме как прикоснуться через искусство. Но ни одно искусство не будет живым без человека, который живет сейчас. Если у нас сегодня нет этих мастериц, то нужно говорить через нас. И мы не можем никого играть здесь, потому что у нас нет такого права. Мы можем только говорить от себя", — пояснила режиссер Марина Дадыченко.

Проект театра "Мимикрия" не только получил поддержку региона в размере 300 тыс. рублей, но и доказал свою значимость как для культурной жизни области, так и для сохранения семейных ценностей.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин

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# МТЦ Космос , Ольга Швецова , Павел Белявский , спектакль , тюменский ковер

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