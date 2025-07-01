Повреждение коллектора в Тюмени помог выявить робот
Повреждения трубы и непрочность чугунного коллектора на ул. Челюскинцев выявили с помощью роботов телеинспекции специалисты тюменского водоканала.
Коллектор реконструируют высокотехнологичным методом спиральной навивки. Основные работы проводят по ночам, чтобы не мешать движению транспорта.
Метод спиральной навивки позволяет провести реновацию трубы без раскопок и ограничений в подаче ресурса, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".
Завершить восстановление коммуникаций планируется до конца лета. Срок эксплуатации коллектора протяжностью 550 м рассчитан на 50 лет.