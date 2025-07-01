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В Тюменской области и автономных округах проверили более 26 тысяч гектаров земель

Общество, 17:11 11 июля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 26 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения проверили в Тюменской области, ХМАО-Югре и на Ямале за полгода. По итогам надзора собственники участков, заросших травой, кустарниками и деревьями, получили 512 предостережений, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Еще десять правообладателей привлекли к административной ответственности. Суммарная сумма штрафов превысила 405 тыс. рублей.

Всего с начала года специалисты управления провели 1 тыс. 142 профилактических мероприятия, в ходе которых разъяснили способы соблюдения земельного законодательства.

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