В Тюменской области и автономных округах проверили более 26 тысяч гектаров земель

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 26 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения проверили в Тюменской области, ХМАО-Югре и на Ямале за полгода. По итогам надзора собственники участков, заросших травой, кустарниками и деревьями, получили 512 предостережений, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Еще десять правообладателей привлекли к административной ответственности. Суммарная сумма штрафов превысила 405 тыс. рублей.

Всего с начала года специалисты управления провели 1 тыс. 142 профилактических мероприятия, в ходе которых разъяснили способы соблюдения земельного законодательства.