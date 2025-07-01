Тюменские пенсионеры поддерживают здоровый образ жизни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более девяти тыс. мероприятий разной направленности провели для представителей старшего поколения в учреждениях культуры Тюменской области с начала 2025 года. 50 тыс. тюменских пенсионеров приняли участие в образовательных проектах, восемь тыс. являются серебряными добровольцами, сообщает региональный департамент социального развития.

87 тыс. жителей Тюменской области старшего возраста систематически занимаются спортом. Уделяют пенсионеры внимание и здоровью: с начала года профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 130 тыс. пенсионеров. В муниципалитетах работают семь центров общения старшего поколения при клиентских службах отделения Социального фонда России.

"Мониторинг национального проекта "Семья" по итогам полугодия показал, что более 174 тысяч пенсионеров охвачены мероприятиями программы "Активное долголетие". Тюменские пенсионеры регулярно занимаются физической культурой и участвуют в просветительских проектах, посещают клубные творческие формирования, следят за своим здоровьем в школах здоровья, являются активными участниками системных и массовых мероприятий", - сказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Узнать о ближайших событиях можно в группе "Активное долголетие по-тюменски".