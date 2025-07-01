Спрос на операторов производственных линий увеличился на 112 % в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 112 % увеличился спрос на операторов производственных линий в Тюменской области. При этом среднее зарплатное предложение выросло до 67 тыс. 213 рублей, сообщает "Авито".

Также наблюдается рост вакансий для каменщиков и техников – плюс 75 % и 37 % соответственно. Первые смогут зарабатывать до 198 тыс. 768 рублей, вторые - 64 тыс. 628 рублей в месяц.