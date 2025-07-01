Тюменские студенты победили в конкурсе дизайнерских проектов "Росатома"

ТИУ ТИУ

Команда "Визуал" студентов-архитекторов Тюменского индустриального университета победила в конкурсе дизайнерских проектов "Другой взгляд на красоту" госкорпорации "Росатом". Тюменцы придумали, как благоустроить парк на ул. Ленина в Северске, который простирается на 74 тыс. 600 кв. м, соединяя город и пляж.

Как сообщает центр по внешним коммуникациям вуза, конкурсантки предложили назвать его "Частица чего-то большего". По замыслу авторов, парковая зона должна объединить фонтан "Атом" с ярусными сиденьями вокруг (отсылка к логотипу "Росатома"), летнее кафе, детскую площадку, зоны для отдыха.

ТИУ ТИУ

"Мы тщательно разработали систему малых архитектурных форм и специализированных площадок, которые дополняют и усиливают основную идею. Хочется подчеркнуть, что истинная магия парка "Частица чего-то большего" кроется именно в тщательно подобранных деталях для создания по-настоящему гармоничных пространств", - рассказала участник команды ТИУ Ольга Кнауб.

Лучшие проекты участников конкурса отмечены денежными призами. Проекты победителей представят на выставке "Другой взгляд на красоту".