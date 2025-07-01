7,5 тысяч рублей заплатит тюменец за езду по встречной полосе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летнего блогера, который два раза выехал на встречную полосу на автомобиле Lada Priora и записывал это на камеру, задержали полицейские в Тюмени. Нарушителю назначили штраф в 7,5 тыс. рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В кабинете командира полка ДПС Игоря Швеца молодой человек отрицал вину и утверждал, что у него заболел живот и он ездил по городу, пытаясь попасть в больницу. На автомобиле молодого человека нет регистрационных знаков, он пояснил, что потерял номера во время дождя. В суд направили административный материал в отношении водителя за езду без госномеров.

Помимо этого, у тюменца четыре превышения скоростного режима и пять нарушений правил светопропускаемости стекол.