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ФАС призывает продавцов сдерживать цены на школьные товары

Общество, 17:01 18 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

О необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года напоминает продавцам Федеральная антимонопольная служба. В случае выявления признаков нарушения служба примет меры реагирования.

ФАС предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году.

Ранее, в 2024 году, по предложению службы "Детский мир" фиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, вводил дополнительные скидки и промоакции на школьные товары, сообщили в службе.

"Комус" по предложению антимонопольного ведомства в 2024 году впервые фиксировал цены на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских товаров, а также снизил цены на 111 позиций школьного ассортимента в среднем на 24 %.

ФАС России призывает торговые сети принять предложенную инициативу по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса.

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# ФАС , школа

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