Премию "Территория технологий" в размере 1,5 млн рублей вручат на TNF
1,5 млн рублей вручат обладателю Всероссийской премии "Территория технологий" в рамках деловой программы выставки TNF EXPO 15-18 сентября 2025 г.
Помимо денежного вознаграждения, полагается экспертная поддержка, возможность выйти на рынок ТЭК и быть замеченным промышленными гигантами, инвесторами и представителями Минпромторга РФ.
Принять участие можно в одной или нескольких номинациях: один проект = одна номинация. Подать заявку можно до 15 августа. Участие в премии бесплатное, сообщают организаторы форума.