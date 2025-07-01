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Премию "Территория технологий" в размере 1,5 млн рублей вручат на TNF

Экономика, 17:31 23 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,5 млн рублей вручат обладателю Всероссийской премии "Территория технологий" в рамках деловой программы выставки TNF EXPO 15-18 сентября 2025 г.

Помимо денежного вознаграждения, полагается экспертная поддержка, возможность выйти на рынок ТЭК и быть замеченным промышленными гигантами, инвесторами и представителями Минпромторга РФ.

Принять участие можно в одной или нескольких номинациях: один проект = одна номинация. Подать заявку можно до 15 августа. Участие в премии бесплатное, сообщают организаторы форума.

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