В Ялуторовске инвесторам предлагают 1,2 га под строительство СПА-комплекса
Участок для строительства СПА-комплекса площадью 1,2 га предлагают инвесторам в Ялуторовске. Также имеется 800 кв. м под офисно-деловой центр, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.
Все площадки для развития бизнеса представлены на карте.
"Ищем партнёра для открытия химчистки. Город испытывает спрос на качественные услуги по чистке верхней одежды и деликатных тканей. Возможна аренда помещений", - сообщили в городской администрации.
С подбором земельных участков и помещений для бизнеса помогут: Сергей Стрельников — заместитель главы города Ялуторовска, инвестиционный уполномоченный, тел: 8 904 493 61 25, strelnikovsa75@mail.ru. И Елена Козлова — директор представительства Инвестагентства в Ялуторовске, тел: 8 922 470 35 01, yalzone@obl72.ru.
Ознакомится с другими инвестиционными площадками на территории можно здесь.