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В Ялуторовске инвесторам предлагают 1,2 га под строительство СПА-комплекса

Экономика, 16:49 29 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок для строительства СПА-комплекса площадью 1,2 га предлагают инвесторам в Ялуторовске. Также имеется 800 кв. м под офисно-деловой центр, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Все площадки для развития бизнеса представлены на карте.

"Ищем партнёра для открытия химчистки. Город испытывает спрос на качественные услуги по чистке верхней одежды и деликатных тканей. Возможна аренда помещений", - сообщили в городской администрации.

С подбором земельных участков и помещений для бизнеса помогут: Сергей Стрельников — заместитель главы города Ялуторовска, инвестиционный уполномоченный, тел: 8 904 493 61 25, strelnikovsa75@mail.ru. И Елена Козлова — директор представительства Инвестагентства в Ялуторовске, тел: 8 922 470 35 01, yalzone@obl72.ru.

Ознакомится с другими инвестиционными площадками на территории можно здесь.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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