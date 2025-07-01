С культурным наследием коренных народов Севера тюменцев знакомят на выставке

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка "На моей земле" открылась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени. Проект знакомит с культурой, историей и письменностью малочисленных коренных народов Севера Тюменской области: ханты, манси, ненцев и селькупов.

Как сообщили в региональном департаменте культуры, о традициях, быте и занятиях жителей Севера расскажут книги и музейные экспонаты. Выставочный проект включает три раздела: фольклор; учебная литература на ненецком, хантыйском, мансийском и селькупском языках; современная художественная литература на русском и национальных языках народов Севера.

Экспозиция работает по адресу: ул. Советская, 63. Посетить ее можно до 30 ноября. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.