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В Тюменской области казаки из разных регионов проводят Дни памяти Ермака

Общество, 13:35 02 августа 2025

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Дни памяти атамана Ермака Тимофеевича стартовали в Вагайском округе с 1 по 3 августа. Участниками стали казачьи делегации из Ямала, Югры, Омской, Томской, Свердловской, Саратовской, Белгородской, Тюменской областей, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Торжественное открытие состоялось 2 августа в селе Вагай. Гостей поприветствовал председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев от имени заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского: "Празднование Дней памяти атамана Ермака демонстрирует традиции, культуру и историческую память казачества. Это значимое событие укрепляет межнациональное согласие и способствует развитию гражданской идентичности. В Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы мы по-особому ощущаем важность патриотического воспитания молодежи и бережного отношения к историческим ценностям".

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В программе — конкурс казачьих куреней, спортивные соревнования, выставка быта казачества. Также в рамках памятных дней пройдет XXVII областной фестиваль казачьей культуры "Благовест".

3 августа, состоится крестный ход на Холм Ермака, литургия, присяга казаков и освящение оружия. Мероприятия проходят при поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской области.

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# Ермак , комитет по делам национальностей

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