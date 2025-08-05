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Игра "Тюменская область — земля больших людей!" пройдет в Тобольске

Общество, 10:01 05 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Игру "Тюменская область — земля больших людей!" проведут в Тобольске в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) 8 августа с 13 до 18 часов. Приглашают участников конкурсов Президентского фонда культурных инициатив, авторов проектов-победителей и тех, кто только планирует подавать заявки впервые на грантовый конкурс, сообщают организаторы.

Участники узнают, как подготовить грантовую заявку на конкурс ПФКИ; прокачают навыки проектного мышления; научатся превращать идею в реальный проект; получат практические инструменты социокультурного проектирования.

Количество мест ограничено! Регистрация по ссылке.

Контакты:8 (3452) 56-50-56; pfcitmn@ya.ru.

Возрастное ограничение: 16+.

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# игра , мультицентр , Тобольск

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