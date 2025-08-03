Госавтоинспекция обследует тюменские школы перед учебным годом
В ходе обследования школ перед началом нового учебного года в Тюменской области проверяется наличие необходимых пешеходных переходов, направляющих ограждений, освещения, искусственных неровностей, дорожной разметки, дается оценка соответствия средств организации дорожного движения соответствующим стандартам.
В Тюменской области у большинства школ созданы необходимые условия для безопасного движения школьников по маршрутам "дом-школа-дом", сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
"Улично-дорожная сеть у каждого образовательного учреждения будет обследована в обязательном порядке, в случае выявления недостатков, будут выданы представления на их устранение", - рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.