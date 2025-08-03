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Госавтоинспекция обследует тюменские школы перед учебным годом

Общество, 15:46 03 августа 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ходе обследования школ перед началом нового учебного года в Тюменской области проверяется наличие необходимых пешеходных переходов, направляющих ограждений, освещения, искусственных неровностей, дорожной разметки, дается оценка соответствия средств организации дорожного движения соответствующим стандартам.

В Тюменской области у большинства школ созданы необходимые условия для безопасного движения школьников по маршрутам "дом-школа-дом", сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"Улично-дорожная сеть у каждого образовательного учреждения будет обследована в обязательном порядке, в случае выявления недостатков, будут выданы представления на их устранение", - рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

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