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Фестиваль "Нормы КТО – Культуры Тюменской области" пройдет на пешеходной улице Тюмени

Общество, 08:13 06 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Нормы КТО – Культуры Тюменской области" пройдет на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени 15 августа с 12 часов. Гости получат специальные значки и ценные подарки, сообщают организаторы.

"Приходите всей семьёй, чтобы окунуться в атмосферу традиций, ремесла и творчества нашего региона. Пройдите семь мастер-классов, получите пронумерованные фишки за каждый пройденный этап, соберите полный комплект и значок "Нормы КТО", - рассказали авторы программы.

Каждого участника ждут сладкие призы, а первые 50 человек, собравших семь фишек, получат ценные подарки.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Возрастное ограничение 6+.

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# культура , фестиваль

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