Александр Моор поздравил строителей Тюменской области с праздником

Общество, 10:17 10 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День строителя – праздник тех, кто создаёт облик Тюменской области. Благодаря их труду возводятся дома, школы, больницы, дороги и мосты, благоустраиваются города и сёла. Об этом, поздравляя земляков с Днем строителя, сказал глава региона Александр Моор.

Губернатор отметил, что по объёмам ввода жилья на душу населения регион занимает третье место в стране. Это, по его словам, результат ответственности и профессионализма строителей.

"Сотни специалистов вносят свой вклад в общее дело. Среди них - Анна Пономарёва, более 40 лет работает на заводе ЖБИ-1, сейчас трудится там главным технологом. При её участии завод освоил производство колонн и ригелей, модернизировал цеха и начал выпуск плит перекрытия и свай. Её труд отмечен званием "Ветеран труда". Игорь Ахтямов, бригадир и водитель с 20-летним стажем, доставивший свыше 31 тысячи тонн грузов на важнейшие стройки. Эти истории – пример преданности профессии. Спасибо каждому, кто строит Тюменскую область. Желаю здоровья, новых проектов и гордости за свой труд", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

