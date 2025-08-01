  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер восточный

В России определили продолжительность нового учебного года

Общество, 14:53 11 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новый учебный год в России стартует 1 сентября и завершится 26 мая. В Минпросвещения РФ отметили, что учебные заведения могут организовать процесс обучения как по триместрам, так и по четвертям.

Осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительный отдых в феврале - не менее семи дней. Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.

"Необходимые рекомендации направили в регионы. Эти меры помогут обеспечить единый подход к обучению, соблюдение санитарных норм и предотвратить переутомление учащихся", - подчеркнули в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минпросвещения РФ , учебный год , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:04 11.08.2025Летний институт ТИУ стал площадкой для диалога молодых ученых из разных стран
14:53 11.08.2025В России определили продолжительность нового учебного года
14:31 11.08.2025В Ялуторовском округе открыли многофункциональную спортплощадку
14:20 11.08.2025Мастера и творческие коллективы Тюменской области – победители фестиваля "Русское поле"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора