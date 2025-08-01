В России определили продолжительность нового учебного года

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новый учебный год в России стартует 1 сентября и завершится 26 мая. В Минпросвещения РФ отметили, что учебные заведения могут организовать процесс обучения как по триместрам, так и по четвертям.

Осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительный отдых в феврале - не менее семи дней. Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.

"Необходимые рекомендации направили в регионы. Эти меры помогут обеспечить единый подход к обучению, соблюдение санитарных норм и предотвратить переутомление учащихся", - подчеркнули в ведомстве.