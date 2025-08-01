  • 13 августа 202513.08.2025среда
Завод по производству оборудования для наклонного бурения откроют в Тюменской области в сентябре

Общество, 12:58 13 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Новое производство, на котором будут делать современное оборудование для наклонно-направленного бурения, откроют в Тюменской области в сентябре. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Дню области, 13 августа.

Соглашение с компанией "Технологии ОФС" было подписано на промышленно-энергетическом форуме TNF. Покупателями выпускаемого в регионе оборудования будут нефтегазовые компании, которые работают в северных округах.

В качестве подобного примера он привел компанию "Полипластик", которая специализируется на выпуске широкого ассортимента труб в Тюмени. Ранее рабочие изготовили гибкую пластиковую армированную трубу, которую впоследствии испытали на одном из месторождений на Ямале. Все прошло успешно, и в 2024 году развернули уже производство этого продукта.

Ответы на современные вызовы, технологические вопросы, стоящие перед нефтяниками, помогает искать нефтегазовый кластер. Он был создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО и объединяет разных участников нефтегазового рынка. Сейчас в нефтегазовый кластер входят предприятия 26 регионов.

"Впереди еще очень много работы, потому что много оборудования, которое нужно заместить, много технологий, которые нужно разработать. Сегодня все наши крупные компании двигаются активно в этом направлении. Это создает необходимую основу для развития и промышленного потенциала Тюменской области", — заключил Александр Моор.

Напомним, пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященная 81-й годовщине со дня образования региона, проходит в новом корпусе Тюменского государственного университета. Пообщаться с главой региона приехали представители около 40 редакций.

Инна Пахомова

# Александр Моор , производство

