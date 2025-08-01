Губернатор сказал, когда Тюмень станет миллионником

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень станет городом-миллионником после 2030 года, но раньше 2040 года. Нет самостоятельной цели получить данный статус, сообщил глава региона Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине Тюменской области, в новом корпусе ТюмГУ 13 августа.

"В начале 2000 года, когда мы строили планы до 2040 года, закладывали расчет численности населения в один миллион человек и сами удивлялись этому. Сейчас многое говорит о том, что это случится раньше. На это влияет целый ряд факторов, в первую очередь это миграционные потоки. Жители других регионов все чаще выбирают Тюмень для жизни", - отметил губернатор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областная столица привлекает иногородних жителей, прежде всего, созданной инфраструктурой и качеством жизни, перспективой успешного трудоустройства. По словам Александра Моора, одним из приоритетов политики региона и города остается дальнейшее развитие Тюмени с учетом увеличения численности населения. В реализации намеченных планов помогает национальный проект "Инфраструктура для жизни" и региональные программы.

Напомним, в пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора в новом корпусе ТюмГУ по ул. Республики, 9 участвуют представители около 40 редакций СМИ: девяти редакций федеральных изданий, 25 региональных и районных СМИ, четырех - из Ямала и Югры.

Анжела Лебедева