Проект расчистки Туры в границах Тюмени разработают в 2026 году

Губернатор, 12:36 13 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюмеснкая линия"

Проект расчистки Туры в границах Тюмени разработают в 2026 году. Регион уже подал заявку в Федеральное агентство водных ресурсов для получения федеральных средств. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-летию образования региона, 13 августа.

"Что касается заявки в Федеральное агентство водных ресурсов и возможности получения федеральных средств, то мы такую заявку подали. Надеемся, что ее рассмотрят и поддержат. Предполагается, что за счет этих средств будет разработан проект по очистке реки – специалисты определят, что нужно делать. Эти меры никак не повлияют на уровень воды, но скажутся на экологическом благополучии реки. Мы хотим взять в работу участок Туры в границах Тюмени. Плант такой, что в 2026 году – проект, а дальше уже выделение средств на выполнение работ, исходя из того, что в этом проекте будет предусмотрено специалистами", - пояснил Александр Моор.

Он уточнил, что в последние годы уровень воды в реке Туре ниже среднегодовых показателей. Специалисты это обосновывают сезонностью - есть маловодные годы, а есть, полноводные. И это касается не только Туры, но и других рек Урала. Это вопрос природных циклов.

"Сам по себе уровень воды важен нам для того, чтобы оценить риски предприятий, которые используют воду в своем производственном цикле. По течению реки - это Метелевский водозабор. Учитывая, что в 2023 году была изменена глубина забора воды и в данный момент есть большой запас, текущий уровень в реке не критичен. Второе предприятие – ТЭЦ-1, которое использует воду из Туры для охлаждения. Запас определенный есть", - уточнил глава региона.

Оксана Корнеенкова

