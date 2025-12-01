  • 25 декабря 202525.12.2025четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Восемь техногенных пожаров ликвидировали в Тюменской области 24 декабря

Происшествия, 14:35 25 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грузовик МАЗ загорелся утром 24 декабря в Абатском муниципальном округе на 366 км трассы Тюмень - Омск. Огонь повредил 20 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Днем поступило сообщение о возгорании хозпостройки в д. Винзили Тюменского округа. Огонь ликвидирован на площади 15 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

В однокомнатной квартире трехэтажного жилого дома в с. Бизино Тобольского округа произошло возгорание. Огонь повредил имущество на площади одного квадратного метра. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Вызов поступил на возгорание хозпостройки в с. Покровское Ярковского округа. Огонь ликвидирован на площади 48 кв. м. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печи.

Вечером д. Чебурга Тобольского округа произошел пожар в жилом деревянном доме. Огонь повредил 55 кв. м. Причина устанавливается.

Всего за минувшие сутки на территории Тюменской области произошло восемь техногенных пожаров, сообщает региональное Управление МЧС России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:53 25.12.2025На автомобили накосбытчиков в Тюмени наложен арест
14:35 25.12.2025Восемь техногенных пожаров ликвидировали в Тюменской области 24 декабря
14:20 25.12.2025В Ишиме сотрудник маркетплейса похитил товары на 240 тысяч рублей
13:47 25.12.2025Тюменец вынес из пункта приёма деньги и цветной металл

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора