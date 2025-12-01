Восемь техногенных пожаров ликвидировали в Тюменской области 24 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грузовик МАЗ загорелся утром 24 декабря в Абатском муниципальном округе на 366 км трассы Тюмень - Омск. Огонь повредил 20 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Днем поступило сообщение о возгорании хозпостройки в д. Винзили Тюменского округа. Огонь ликвидирован на площади 15 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

В однокомнатной квартире трехэтажного жилого дома в с. Бизино Тобольского округа произошло возгорание. Огонь повредил имущество на площади одного квадратного метра. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Вызов поступил на возгорание хозпостройки в с. Покровское Ярковского округа. Огонь ликвидирован на площади 48 кв. м. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печи.

Вечером д. Чебурга Тобольского округа произошел пожар в жилом деревянном доме. Огонь повредил 55 кв. м. Причина устанавливается.

Всего за минувшие сутки на территории Тюменской области произошло восемь техногенных пожаров, сообщает региональное Управление МЧС России.