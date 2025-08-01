Александр Моор объяснил, с чем связано повышение тарифов ЖКХ

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил рост тарифов ЖКХ необходимостью модернизировать и развивать систему ЖКХ.

Повышение платы за услуги ЖКХ идет на развитие системы и повышение ее надежности. Об этом заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине со дня образования Тюменской области.

Потребителю, по словам губернатора, сложно увидеть те перемены, которые за последние годы происходят в системе ЖКХ. "Легко рассказать и показать, как меняется, например дорожная сеть – отремонтировали участок дороги, все проехали и увидели, - пояснил Александр Моор. – С точки зрения инвестиций в ЖКХ, потребителю визуально достаточно сложно увидеть изменения, а они на самом деле достаточно серьезные".

Главная цель инвестиций в ЖКХ – это обеспечение надежности и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства – чтобы зимой было тепло, горячая воду аккуратно лилась из крана, а холодная была чистой и без запаха.

Губернатор напомнил о темпах роста населения города Тюмени и Тюменского района - за 25 лет с 2000 года население Тюмени увеличилось на 370 тыс, то есть построен целый новый город. "А это значит, что все эти годы нам нужно было решать несколько вопросов в комплексе - обслуживать инфраструктуру, которая была, и соответственно создавать новые мощности, чтобы закрывать растущие потребности, - отметил губернатор. – Для решения всех этих задач, для привлечения инвестиций мы активно используем профессиональных управленцев системы ЖКХ".

В качестве успешного примера он привел договор концессии, который был заключен в 2017 году в системе водоснабжения и водоотведения с Тюмень-Водоканалом.

"За это время полностью модернизированы Велижанские водоочистные сооружения. До конца года будет завершен комплекс работ по модернизации Метелевских водоочистных сооружений. При этом мы провели реконструкцию и капитальный ремонт большого количества сетей. Две цифры – у нас сейчас 70% сетей – это полимерные трубы. Семь лет назад их было всего 20%. Еще пять лет такой работы и все сети магистральные и подводящие к домам будут сделаны из полимерных труб. А это означает, что нет ржавчины, нет вторичного загрязнения".

Отдельно губернатор остановился на вопросах сетей канализации, на которых проведена масштабная модернизация очистных сооружений. "Заканчивается третий этап, который связан не только с модернизацией, но и с увеличением мощности на 40 тыс кубов в сутки для того, чтобы обеспечивать возрастающие потребности и присоединение к сетям города Тюмени и Тюменского района", - отметил Александр Моор.

Масштабные работы по модернизации системы ЖКХ ведутся на только в областном центре. В городе Тобольске действует концессионное соглашение с компаний СУЭНКО. "За эти годы реконструированы водоочистные сооружения, Соколовский водозабор, совсем недавно мы закончили Жуковскую насосно-фильтровальную станцию в Сумкино, провели под рекой Иртыш канализацию. Теперь левый берег получил новое качество этой услуги, - сообщил губернатор. - При этом мы активно заключаем концессионные соглашения по тепло и водоснабжению в наших районах".

В качестве примера он привел концессию Ярковского района, в результате которой там построено 18 новых котельных. "Потребитель увидел бы это, если бы мы их не построили, и все котельные встали, - подчеркнул Александр Моор. - А так вроде было тепло, так и есть тепло. Потому что работают современные более экономичные котельные".

Александр Моор сообщил, что в этом году в регионе будет заключено 16 новых концессионных соглашений по модернизации и строительству объектов ЖКХ в 16 муниципальных округах по инициативе Тюмень-Водоканала. "И мы полагаем, что в ближайшие пять лет будут выполнены основные работы по очистке воды, по развитию сетей. И не только жители наших городов, но и муниципальных районов увидят и почувствуют эти изменения".