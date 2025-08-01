Образовательная программа "Боевого кадрового резерва" стартует в Тюменской области 15 августа

Образовательный модуль программы "Боевой кадровый резерв" стартует в Тюменской области 15 августа.

Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине со дня образования Тюменской области.

Как отметил губернатор, проект вызвал огромный интерес. На старте получили больше тысячи заявок и от ветеранов, которые уже вернулись из зоны боевых действий, и от бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

После разных отборов, тестирований к очной программе приступает 34 человека, еще 31 будут в резервном списке. Это бойцы, они сейчас находятся в зоне специальной военной операции, но по мере возвращения смогут включиться в образовательный проект.

"Из 34 человек — три женщины. Участники представляют девять муниципальных образований Тюменской области. Все ребята имеют государственные награды. 15 августа стартует первый очный образовательный модуль. Вся программа рассчитана на год. Между образовательными модулями пройдет практика", — рассказал Александр Моор.

Важно, что у каждого участника будет наставник. Это заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти, муниципалитетов, крупные бизнесмены, общественники.

"Задача раскрыть личность, потенциал, профессионально сориентировать участников. Многие из них уже люди взрослые, сложившиеся, но, тем не менее, необходимо дать всем современные знания по государственному муниципальному управлению, по собственному развитию. Ну и конечно, стоит задача — предложить им новые карьерные треки. Программа большая, интересная. Мы сами ее делаем в первый раз. Нам помогает в этом университет и школа госуправления. Сами волнуемся. Хотим получить от ребят хорошую обратную связь о пользе обучения. Важно, что этот проект не разовый, он будет постоянно продолжаться по мере того, как наши ребята возвращаются", — заключил губернатор.

"Боевой кадровый резерв" — региональный аналог федеральной программы "Время героев". Благодаря ей участники специальной военной операции получают новые компетенции для дальнейшей службы уже в гражданской жизни.

