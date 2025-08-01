  • 13 августа 202513.08.2025среда
  • USD79,8714
    EUR92,8583
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северный

Тюменская область сохраняет высокие показатели строительства жилья

Губернатор, 13:53 13 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В регионе нет принципиального сокращения объемов стройки жилья. Если в прошлом году на всех этапах строительства находилось 4 млн 534 тыс. кв. м, то по даннм на 1 августа текущего – 4 млн 480 тыс. кв. м. Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-летию образования региона, 13 августа в новом корпусе ТюмГУ.

"Что касается ввода жилья - ИЖС и многоквартирных домов, - то в целом на 1 августа этот объем составил 88 процентов от аналогичного периода прошлого года. По индивидуальному жилищному строительству – рост пять процентов, по многоквартирному - снижение на 32 процента. Но мы отмечаем, что с каждым месяцем это отставание сокращается. И я думаю, что по вводу жилья на конец года мы можем максимально приблизиться к объемам 2024 года", - спрогнозировал Александр Моор.

Еще один показатель, который характеризует развитие отрасли – это количество выданных разрешений на строительство. В этом году их получено на 39 % меньше по сравнению с семью месяцами 2024 г.

"Как это можно интерпретировать: 4,5 миллиона квадратных метров жилья возводится в регионе. В год вводят около 1,5 миллиона – это стабильный объем работы на три года. При этом застройщики, анализируя ситуацию, могут корректировать сроки ввода жилья. В эти восемь месяцев они используют стратегию сдерживания скорости строительства. При необходимости могут и ускорится", - пояснил глава региона.

Процесс зависит от спроса, который сложился на новостройки. По информации губернатора, интерес к новому жилью с начала года в регионе снизился на 18 %. Это не абсолютная цифра, поскольку с апреля по июнь 2024 г. люди активно инвестировали в покупку недвижимости на фоне сокращения ипотек с господдержкой. При этом в последние месяцы количество сделок растет.

Дальнейшая ситуация на рынке недвижимости зависит от темпа снижения ключевой ставки Центрального банка России.

"Идет снижение ключевой ставки, и мы можем ожидать, что на заседаниях в сентябре, октябре и декабре Центральный банк продолжит ее снижать с учетом замедления темпов инфляции. Важно не только само снижение ключевой ставки, но и динамика - постоянное снижение. Это даст потенциальным заемщикам уверенность в том, что они смогут взять ипотечный кредит с плавающей ставкой, понимая, что она будетснижаться и дальше. С учетом сохранения льготных ипотечных программ может сформироваться дополнительный спрос за счет кредитования по рыночной ставке", - поделился мнением губернатор.

Скажется снижение ключевой ставки и на процентах по банковским вкладам. В таком случае вкладчики будут принимать решение: продолжать хранить деньги на депозитах или найти другие способы сбережения. Традиционным является вложение средств в недвижимость. Это сформирует дополнительный спрос на жилищном рынке.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , пресс-конференция , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 13.08.2025Александр Моор назвал фильмы, которые стоит посмотреть в год 80-летия Победы
14:37 13.08.2025Направления и частоту субсидируемых рейсов из Тюмени в Югру увеличат
14:15 13.08.2025Губернатор Тюменской области рассказал о главной цели форума TNF
13:53 13.08.2025Тюменская область сохраняет высокие показатели строительства жилья

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора