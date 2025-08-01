Тюменская область сохраняет высокие показатели строительства жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В регионе нет принципиального сокращения объемов стройки жилья. Если в прошлом году на всех этапах строительства находилось 4 млн 534 тыс. кв. м, то по даннм на 1 августа текущего – 4 млн 480 тыс. кв. м. Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-летию образования региона, 13 августа в новом корпусе ТюмГУ.

"Что касается ввода жилья - ИЖС и многоквартирных домов, - то в целом на 1 августа этот объем составил 88 процентов от аналогичного периода прошлого года. По индивидуальному жилищному строительству – рост пять процентов, по многоквартирному - снижение на 32 процента. Но мы отмечаем, что с каждым месяцем это отставание сокращается. И я думаю, что по вводу жилья на конец года мы можем максимально приблизиться к объемам 2024 года", - спрогнозировал Александр Моор.

Еще один показатель, который характеризует развитие отрасли – это количество выданных разрешений на строительство. В этом году их получено на 39 % меньше по сравнению с семью месяцами 2024 г.

"Как это можно интерпретировать: 4,5 миллиона квадратных метров жилья возводится в регионе. В год вводят около 1,5 миллиона – это стабильный объем работы на три года. При этом застройщики, анализируя ситуацию, могут корректировать сроки ввода жилья. В эти восемь месяцев они используют стратегию сдерживания скорости строительства. При необходимости могут и ускорится", - пояснил глава региона.

Процесс зависит от спроса, который сложился на новостройки. По информации губернатора, интерес к новому жилью с начала года в регионе снизился на 18 %. Это не абсолютная цифра, поскольку с апреля по июнь 2024 г. люди активно инвестировали в покупку недвижимости на фоне сокращения ипотек с господдержкой. При этом в последние месяцы количество сделок растет.

Дальнейшая ситуация на рынке недвижимости зависит от темпа снижения ключевой ставки Центрального банка России.

"Идет снижение ключевой ставки, и мы можем ожидать, что на заседаниях в сентябре, октябре и декабре Центральный банк продолжит ее снижать с учетом замедления темпов инфляции. Важно не только само снижение ключевой ставки, но и динамика - постоянное снижение. Это даст потенциальным заемщикам уверенность в том, что они смогут взять ипотечный кредит с плавающей ставкой, понимая, что она будетснижаться и дальше. С учетом сохранения льготных ипотечных программ может сформироваться дополнительный спрос за счет кредитования по рыночной ставке", - поделился мнением губернатор.

Скажется снижение ключевой ставки и на процентах по банковским вкладам. В таком случае вкладчики будут принимать решение: продолжать хранить деньги на депозитах или найти другие способы сбережения. Традиционным является вложение средств в недвижимость. Это сформирует дополнительный спрос на жилищном рынке.

Оксана Корнеенкова