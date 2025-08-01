  • 13 августа 202513.08.2025среда
Губернатор Тюменской области рассказал о главной цели форума TNF

Губернатор, 14:15 13 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главная цель Промышленно-энергетического форума TNF – максимальная ориентированность на практический результат. Ежегодно форум повышает свое значение, является ведущей отраслевой площадкой страны.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине Тюменской области, в новом корпусе ТюмГУ 13 августа.

"В этот раз мы ожидаем участие 12 тысяч человек, более 900 компаний из 50 регионов страны. Из иностранцев к нам приедут представители Китая, Беларуси, Казахстана. Ждем подтверждения из стран Ближнего Востока. Программа форума содержательная, насыщенная. Более 140 компаний представят продукцию на выставке", - рассказал Александр Моор.

Промышленно-энергетический форум пройдет на площадке Тюменского технопарка с 15 по 18 сентября.

Подробная программа и регистрация – здесь.

Анжела Лебедева

