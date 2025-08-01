  • 13 августа 202513.08.2025среда
  • USD79,8714
    EUR92,8583
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северный

Направления и частоту субсидируемых рейсов из Тюмени в Югру увеличат

Губернатор, 14:37 13 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор назвал фильмы, которые стоит посмотреть в год 80-летия Победы

Направления и частоту субсидируемых рейсов, которые связывают Тюмень и города Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, могут увеличить.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине Тюменской области, 13 августа.

"Сейчас изучаются и прорабатываются варианты расширения географии полетов, возможно, увеличат частоту рейсов, которые уже есть. Оценивается экономическая целесообразность, поток и возможности бюджета", — прокомментировал губернатор.

Александр Моор напомнил, что сейчас субсидируются девять направлений полетов между Тюменью и Югрой. Субсидирование осуществляется через программу "Сотрудничество".

Влада Нерадовская

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , субсидируемые рейсы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 13.08.2025Направления и частоту субсидируемых рейсов из Тюмени в Югру увеличат
14:15 13.08.2025Губернатор Тюменской области рассказал о главной цели форума TNF
13:53 13.08.2025Тюменская область сохраняет высокие показатели строительства жилья
13:09 13.08.2025Губернатор сказал, когда Тюмень станет миллионником

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора