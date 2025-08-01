Направления и частоту субсидируемых рейсов из Тюмени в Югру увеличат
Направления и частоту субсидируемых рейсов, которые связывают Тюмень и города Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, могут увеличить.
Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине Тюменской области, 13 августа.
"Сейчас изучаются и прорабатываются варианты расширения географии полетов, возможно, увеличат частоту рейсов, которые уже есть. Оценивается экономическая целесообразность, поток и возможности бюджета", — прокомментировал губернатор.
Александр Моор напомнил, что сейчас субсидируются девять направлений полетов между Тюменью и Югрой. Субсидирование осуществляется через программу "Сотрудничество".
Влада Нерадовская