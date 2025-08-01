Направления и частоту субсидируемых рейсов из Тюмени в Югру увеличат

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор назвал фильмы, которые стоит посмотреть в год 80-летия Победы

Направления и частоту субсидируемых рейсов, которые связывают Тюмень и города Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, могут увеличить.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине Тюменской области, 13 августа.

"Сейчас изучаются и прорабатываются варианты расширения географии полетов, возможно, увеличат частоту рейсов, которые уже есть. Оценивается экономическая целесообразность, поток и возможности бюджета", — прокомментировал губернатор.

Александр Моор напомнил, что сейчас субсидируются девять направлений полетов между Тюменью и Югрой. Субсидирование осуществляется через программу "Сотрудничество".

Влада Нерадовская