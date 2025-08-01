  • 13 августа 202513.08.2025среда
Семь техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 14:04 13 августа 2025

Семь техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области 12 августа. За сутки подразделения ГУ МЧС России по регионы пять раз оказали помощь населению, шесть раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП. На водных объектах зарегистрировано одно происшествие, где погиб человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

В одиннадцатом часу утра поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в Тюменском муниципальном округе. В СНТ "Боровик", на улице Энтузиастов, огонь перекинулся на жилой дом, а также на соседнюю хозяйственную постройку. Возгорание ликвидировано на площади 65 кв. м, пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Днем поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2124 в селе Велижаны Нижнетавдинского округа. На улице Социалистическая горел гараж, огонь также перекинулся на хозяйственную постройку. Пожар ликвидирован на площади 45 кв. м, пострадавших нет. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В пятом часу вечера поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома на улице Павла Шарова в Тюмени. Огонь перекинулся на вагон бытовку. Общая площадь пожара составила 88 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина огня – короткое замыкание.

В Тобольском округе в единую дежурную диспетчерскую службу "112" от очевидца поступило сообщение о том, что в реке Иртыш в районе п. Рыборазводный обнаружено тело мужчины. Причина происшествия устанавливается.

